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露エイスクの航空機墜落、主な原因は機器不具合＝ロシア捜査委員会

露エイスクの航空機墜落、主な原因は機器不具合＝ロシア捜査委員会

ロシア捜査委員会は、エイスク市で墜落した超音速戦闘爆撃機 Su-34の墜落について、主な原因は航空機の機器不具合であると発表した。 2022年10月18日, Sputnik 日本

2022-10-18T16:50+0900

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ロシア

災害・事故・事件

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墜落は飛行あるいはその準備に関わる規則違反とみなされ、刑事事件として起訴される。ロシア国防省は17日、極音速攻撃機Su-34が訓練飛行中にロシア南部クラスノダール地方エイスク市で墜落、飛行士は脱出したと発表した。墜落現場の住宅地では航空機燃料による火災が発生。捜査本部によると、事故の結果、大人10人、子ども3人が死亡。さらに子ども5人を含む19人が負傷している。

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