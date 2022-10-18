https://sputniknews.jp/20221018/90-13401201.html

日本 超党派の議員連盟の約90人が靖国参拝

日本 超党派の議員連盟の約90人が靖国参拝

日本の超党派の議員連盟のメンバー約90人が18日、秋の例大祭に合わせて靖国神社を参拝した。日本の各メディアが報じた。 2022年10月18日, Sputnik 日本

2022-10-18T13:30+0900

2022-10-18T13:30+0900

2022-10-18T13:30+0900

国内

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/104/68/1046855_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0236bb1c2887d4faa9bdcbba98e26f8c.jpg

超党派の議員連盟「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」のメンバーは18日午前、東京・九段の靖国神社を秋の例大祭に合わせて一斉参拝した。事務局によると、自民党、日本維新の会、国民民主党、NHK党や無所属の約90人が参加した。参拝後、同議連の逢沢副会長（自民党）は記者会見で「日本の平和や繁栄は、多くのご英霊が礎となられたものであり、そのことを改めて心に刻んだ。平和な日本を守り抜いていくことに力を尽くしていきたい」と述べた。また、岸田首相が17日に「真榊」と呼ばれる供物を奉納したことに関し「二度と戦争を起こしてはならないとの深い思いを込めてのことだ」と説明した。同議連は、春と秋の例大祭と、8月15日の「終戦の日」に靖国神社を参拝している。同議連の一斉参拝は、約100人が参加した4月の春の例大祭以来。秋の例大祭の一斉参拝は、新型コロナの感染拡大の影響で3年ぶりとなった。関連ニュース

https://sputniknews.jp/20221017/13389493.html

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国内