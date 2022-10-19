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トルコに国際ガスハブ創設へ　欧州向けガス供給＝エルドアン大統領
トルコに国際ガスハブ創設へ　欧州向けガス供給＝エルドアン大統領
トルコのエルドアン大統領は19日、ロシア産ガスを欧州に供給するための国際ガスハブがトルコ領内に創設されると発表した。 2022年10月19日, Sputnik 日本
2022-10-19T19:07+0900
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トルコに国際ガスハブ創設へ　欧州向けガス供給＝エルドアン大統領

2022年10月19日, 19:07
© AP Photo / Presidencia turcaエルドアン大統領
エルドアン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 19.10.2022
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トルコのエルドアン大統領は19日、ロシア産ガスを欧州に供給するための国際ガスハブがトルコ領内に創設されると発表した。
露プーチン大統領とトルコのエルドアン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 13.10.2022
プーチン大統領　トルコにガスのハブ創設構想をエルドアン大統領に伝える
10月13日, 19:33
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