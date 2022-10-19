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トルコに国際ガスハブ創設へ 欧州向けガス供給＝エルドアン大統領
トルコに国際ガスハブ創設へ 欧州向けガス供給＝エルドアン大統領
トルコのエルドアン大統領は19日、ロシア産ガスを欧州に供給するための国際ガスハブがトルコ領内に創設されると発表した。 2022年10月19日, Sputnik 日本
2022-10-19T19:07+0900
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トルコに国際ガスハブ創設へ 欧州向けガス供給＝エルドアン大統領
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トルコのエルドアン大統領は19日、ロシア産ガスを欧州に供給するための国際ガスハブがトルコ領内に創設されると発表した。