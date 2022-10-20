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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20221020/4-13427925.html
4地域に戒厳令　ロシア各地の準備態勢
4地域に戒厳令　ロシア各地の準備態勢
ロシアのプーチン大統領は19日、ロシアの新構成体となった4地域（ルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国、へルソン州、ザポロジエ州）に戒厳令を発令すると発表した。また、ウクライナと国境を接する地域や首都モスクワ周辺地域などでもそれぞれのレベルの安全管理体制が導入される。 2022年10月20日, Sputnik 日本
2022-10-20T07:32+0900
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新たに編入された4地域は「戒厳令」、ウクライナとの国境地域は「中程度の対応レベル」、首都モスクワやその周辺、南部一部地域は「厳戒態勢」、その他の地域は「基本的な準備態勢」などとなっている。戒厳令はきょう20日から発令される。ロシアのプーチン大統領は19日に開いたロシア連邦安全保障会議の会合で、ルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国、へルソン州、ザポロジエ州に20日から戒厳令を発令すると発表し、大統領令に署名した。会合後、ロシア上院は4地域での戒厳令発令を定めた大統領令を全会一致で承認した。関連ニュース
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4地域に戒厳令　ロシア各地の準備態勢

2022年10月20日, 07:32
ロシアのプーチン大統領は19日、ロシアの新構成体となった4地域（ルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国、へルソン州、ザポロジエ州）に戒厳令を発令すると発表した。また、ウクライナと国境を接する地域や首都モスクワ周辺地域などでもそれぞれのレベルの安全管理体制が導入される。
新たに編入された4地域は「戒厳令」、ウクライナとの国境地域は「中程度の対応レベル」、首都モスクワやその周辺、南部一部地域は「厳戒態勢」、その他の地域は「基本的な準備態勢」などとなっている。
戒厳令はきょう20日から発令される。
ロシア各地の準備態勢 - Sputnik 日本
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ロシアのプーチン大統領は19日に開いたロシア連邦安全保障会議の会合で、ルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国、へルソン州、ザポロジエ州に20日から戒厳令を発令すると発表し、大統領令に署名した。
会合後、ロシア上院は4地域での戒厳令発令を定めた大統領令を全会一致で承認した。
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