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4地域に戒厳令 ロシア各地の準備態勢
4地域に戒厳令 ロシア各地の準備態勢
ロシアのプーチン大統領は19日、ロシアの新構成体となった4地域（ルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国、へルソン州、ザポロジエ州）に戒厳令を発令すると発表した。また、ウクライナと国境を接する地域や首都モスクワ周辺地域などでもそれぞれのレベルの安全管理体制が導入される。 2022年10月20日, Sputnik 日本
2022-10-20T07:32+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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新たに編入された4地域は「戒厳令」、ウクライナとの国境地域は「中程度の対応レベル」、首都モスクワやその周辺、南部一部地域は「厳戒態勢」、その他の地域は「基本的な準備態勢」などとなっている。戒厳令はきょう20日から発令される。ロシアのプーチン大統領は19日に開いたロシア連邦安全保障会議の会合で、ルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国、へルソン州、ザポロジエ州に20日から戒厳令を発令すると発表し、大統領令に署名した。会合後、ロシア上院は4地域での戒厳令発令を定めた大統領令を全会一致で承認した。関連ニュース
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4地域に戒厳令 ロシア各地の準備態勢
ロシアのプーチン大統領は19日、ロシアの新構成体となった4地域（ルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国、へルソン州、ザポロジエ州）に戒厳令を発令すると発表した。また、ウクライナと国境を接する地域や首都モスクワ周辺地域などでもそれぞれのレベルの安全管理体制が導入される。
新たに編入された4地域は「戒厳令」、ウクライナとの国境地域は「中程度の対応レベル」、首都モスクワやその周辺、南部一部地域は「厳戒態勢」、その他の地域は「基本的な準備態勢」などとなっている。
ロシアのプーチン大統領は19日に開いたロシア連邦安全保障会議の会合で、ルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国、へルソン州、ザポロジエ州に20日から戒厳令を発令すると発表し、大統領令に署名
した。
会合後、ロシア上院は4地域での戒厳令発令を定めた大統領令を全会一致で承認した。