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日本で9月の消費者物価指数が3％上昇、31年ぶりの水準

日本で9月の消費者物価指数が3％上昇、31年ぶりの水準

日本で9月の消費者物価指数は2021年の同じ月を3％上回った。3％の上昇率は8年ぶり、消費税率引き上げの影響を除けば1991年8月以来、31年1か月ぶりの水準となった。NHKが報じた。 2022年10月21日, Sputnik 日本

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消費者物価指数は家庭で消費するモノやサービスの値動きをみるもの。天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数となっている。電気代やガス代、食料品などの値上がりが主な要因で、政府・日銀が目標とする2％を超えるのは6か月連続。関連ニュース

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