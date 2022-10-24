https://sputniknews.jp/20221024/13491192.html
北朝鮮 韓国による警告射撃に対し、多連装ロケット砲を発射＝メディア
北朝鮮 韓国による警告射撃に対し、多連装ロケット砲を発射＝メディア
北朝鮮は24日早朝、韓国軍による警告射撃に対し、多連装ロケット砲を発射した。ロイター通信が朝鮮人民軍総参謀部報道官の発表および朝鮮中央通信の報道として伝えた。 2022年10月24日, Sputnik 日本
2022-10-24T08:04+0900
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先に、聯合ニュースの報道によると、韓国軍合同参謀本部は24日午前3時42分ごろ、北朝鮮商船が黄海上の南北軍事境界線にあたる北方限界線（NLL）を越えたため、警告通信と警告射撃を行ったと発表した。一方、ロイター通信によると「朝鮮人民軍参謀本部の報道官は、24日午前5時15分ごろ、韓国の警告射撃に対し、多連装ロケット砲10発を発射したと発表した。」北朝鮮側は、韓国軍の艦船が境界線を越えたと主張しているとの報道もある。韓国軍は北朝鮮の動向に警戒を強めているという。関連ニュース
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北朝鮮は24日早朝、韓国軍による警告射撃に対し、多連装ロケット砲を発射した。ロイター通信が朝鮮人民軍総参謀部報道官の発表および朝鮮中央通信の報道として伝えた。
先に、聯合ニュースの報道
によると、韓国軍合同参謀本部は24日午前3時42分ごろ、北朝鮮商船が黄海上の南北軍事境界線にあたる北方限界線（NLL）を越えたため、警告通信と警告射撃を行ったと発表した。
一方、ロイター通信によると「朝鮮人民軍参謀本部の報道官は、24日午前5時15分ごろ、韓国の警告射撃に対し、多連装ロケット砲10発を発射
したと発表した。」
北朝鮮側は、韓国軍の艦船が境界線を越えたと主張
しているとの報道もある。韓国軍は北朝鮮の動向に警戒を強めているという。