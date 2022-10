https://sputniknews.jp/20221025/13514934.html

米国、防空システム「ホーク」のウクライナ移送を検討 「ホーク」とは何か?

米国、防空システム「ホーク」のウクライナ移送を検討 「ホーク」とは何か?

米政府は、ロシアのドローンや巡航ミサイル対策のために防空システムをウクライナへ移送することを検討している。米政府が移送を検討しているのは、防空システム「ホーク」(HAWK、Homing All the Way Killer)。ロイター通信が報じた。 2022年10月25日, Sputnik 日本

2022-10-25T22:05+0900

2022-10-25T22:05+0900

2022-10-25T22:05+0900

米国

ミサイル

軍事

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/484/06/4840633_0:103:2101:1284_1920x0_80_0_0_0c110a98db1a83a64030f5ba2d884a27.jpg

米国のバイデン政権は2022年2月以降、攻撃ロケットシステムやドローンなど、ウクライナへすでに170億ドル(約2.5兆円)以上の軍事支援を行っている。しかし、防空システムは今まで米国の軍事支援パッケージに含まれていなかった。「ホーク」は、ウクライナが初めて受け取る米国製防空システムになる可能性がある。「ホーク」とは何か?ロイターによると、「ホーク」はそのクラスの最も成功したシステムの1つであったが、改良型でさえ、現代の空中戦の要件を満たしていないという。スプートニク通信は先に、米国防総省がウクライナに密かに供与した兵器について報じた。関連ニュース

https://sputniknews.jp/20221023/13482950.html

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

米国, ミサイル, 軍事