日本
https://sputniknews.jp/20221026/13523483.html
独大統領がウクライナを電撃訪問、多連装ロケット砲と自走榴弾砲の供与を表明
独大統領がウクライナを電撃訪問、多連装ロケット砲と自走榴弾砲の供与を表明
ドイツのフランク＝ヴァルター・シュタインマイヤー大統領はウクライナの首都キエフ（キーウ）を電撃訪問し、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談した。ドイツ側はウクライナに対し、多連装ロケット砲「MARS」2基に加え、自走榴弾砲「パンツァーハウビッツェ2000」4両の供与を表明した。 2022年10月26日, Sputnik 日本
2022-10-26T09:33+0900
2022-10-26T09:33+0900
ドイツ
ウクライナ
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/333/33/3333399_0:448:2047:1599_1920x0_80_0_0_190f9b714288a225f20e619e371b27b3.jpg
シュタインマイヤー大統領はキエフで行った記者会見で、近日中にドイツ製の多連装ロケット砲2基、及び自走榴弾砲4両がウクライナ側に供与されると表明した。シュタインマイヤー大統領はウクライナを25日に電撃訪問した。ドイツの大統領がウクライナを訪問するのはロシアによる特殊軍事作戦開始以降これが初めて。大統領は4月にも訪問を予定していたものの、ウクライナ政府はその訪問を拒否していた。訪問拒否の理由について、ウクライナ政府側はドイツがロシア産原油の禁輸措置に加え、重兵器器を含む軍事支援、及び経済支援に関する具体的な決定がないことを理由にしていた。関連ニュース
ドイツ
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/333/33/3333399_0:223:2047:1758_1920x0_80_0_0_e21622701ac8e62e72b10b3018663714.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ドイツ, ウクライナ, 軍事
ドイツ, ウクライナ, 軍事

独大統領がウクライナを電撃訪問、多連装ロケット砲と自走榴弾砲の供与を表明

2022年10月26日, 09:33
© Sputnik / Mikhail Klimentiev独大統領がウクライナを電撃訪問、多連装ロケット砲と自走榴弾砲の供与を表明
独大統領がウクライナを電撃訪問、多連装ロケット砲と自走榴弾砲の供与を表明 - Sputnik 日本, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Mikhail Klimentiev
ドイツのフランク＝ヴァルター・シュタインマイヤー大統領はウクライナの首都キエフ（キーウ）を電撃訪問し、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談した。ドイツ側はウクライナに対し、多連装ロケット砲「MARS」2基に加え、自走榴弾砲「パンツァーハウビッツェ2000」4両の供与を表明した。
シュタインマイヤー大統領はキエフで行った記者会見で、近日中にドイツ製の多連装ロケット砲2基、及び自走榴弾砲4両がウクライナ側に供与されると表明した。
シュタインマイヤー大統領はウクライナを25日に電撃訪問した。ドイツの大統領がウクライナを訪問するのはロシアによる特殊軍事作戦開始以降これが初めて。大統領は4月にも訪問を予定していたものの、ウクライナ政府はその訪問を拒否していた。訪問拒否の理由について、ウクライナ政府側はドイツがロシア産原油の禁輸措置に加え、重兵器器を含む軍事支援、及び経済支援に関する具体的な決定がないことを理由にしていた。
関連ニュース
唯一のウクライナの延命方法は、米国の直接介入＝米専門家
プーチン大統領、ウクライナ特別作戦の必要物資確保に向け初の調整会議招集
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала