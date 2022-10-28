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ガルージン駐日ロシア大使、離任へ
ガルージン駐日ロシア大使、離任へ
駐日ロシア大使を務めるミハイル・ガルージン氏が離任することが、スプートニクによる関係者への取材で明らかになった。 2022年10月28日, Sputnik 日本
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関係者は次のように語っている。ガルージン氏は1960年生まれ。名門・モスクワ大学のアジア・アフリカ諸国学部で日本語を学び、83年に外務省入省。第3アジア局長や駐インドネシア大使などを歴任し、2018年から駐日大使を務めている。
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ガルージン駐日ロシア大使、離任へ
2022年10月28日, 21:41 (更新: 2022年10月28日, 22:23)
駐日ロシア大使を務めるミハイル・ガルージン氏が離任することが、スプートニクによる関係者への取材で明らかになった。
「ミハイル・ガルージン駐日大使は、11月に駐在を離れる。後任者の来日の時期は調整中である」
ガルージン氏は1960年生まれ。名門・モスクワ大学のアジア・アフリカ諸国学部で日本語を学び、83年に外務省入省。第3アジア局長や駐インドネシア大使などを歴任し、2018年から駐日大使を務めている。