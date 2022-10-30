https://sputniknews.jp/20221030/149-13581130.html

ソウルの隘路で起こった雑踏事故で死者149人に拡大、世界の首脳らが哀悼の意を表す

ソウルの隘路で起こった雑踏事故で死者149人に拡大、世界の首脳らが哀悼の意を表す

ハロウィンでにぎわった韓国・ソウルの繁華街・梨泰院（イテウォン）地区では29日、パーティーに集まっていた市民らが圧迫事故を起こし、死者が149人に拡大した。韓国の聯合ニュースが消防の発表を引用して報じた。この事故を受け、世界の首脳らが哀悼の意を表した。 2022年10月30日, Sputnik 日本

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当時現場はハロウィンを祝う人々で賑わっており、約10万人が集まっていたとされる。事故は現地時間の29日22時22分頃から始まった。事故現場は狭い路地になっており、先へ進むにつれて下り坂になるほか、道幅も狭まっていくという。そのため、転倒しやすい路地になっている。死者は20歳から30歳の若者が中心で、現在は遺体の身元確認が進められている。この日は多くの市民が仮装をしており、道端で市民が倒れているのも、ハロウィン・イベントの一環だと勘違いする若者が多かった模様。この事故を受け、米国のジョー・バイデン大統領、カナダのジャスティン・トルドー首相、EUのジョセップ・ボレル上級代表が哀悼の意を表した。韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は、迅速な応急処置を当局に指示。また、欧州訪問中のオ・セフンソウル市長は帰国を決めたという。関連ニュース

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