日本
https://sputniknews.jp/20221030/149-13581130.html
ソウルの隘路で起こった雑踏事故で死者149人に拡大、世界の首脳らが哀悼の意を表す
ソウルの隘路で起こった雑踏事故で死者149人に拡大、世界の首脳らが哀悼の意を表す
ハロウィンでにぎわった韓国・ソウルの繁華街・梨泰院（イテウォン）地区では29日、パーティーに集まっていた市民らが圧迫事故を起こし、死者が149人に拡大した。韓国の聯合ニュースが消防の発表を引用して報じた。この事故を受け、世界の首脳らが哀悼の意を表した。 2022年10月30日, Sputnik 日本
2022-10-30T08:35+0900
2022-10-30T08:44+0900
韓国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/13578443_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_ab5332d7a3d83e9ae44ae6f7a720c6cd.jpg
当時現場はハロウィンを祝う人々で賑わっており、約10万人が集まっていたとされる。事故は現地時間の29日22時22分頃から始まった。事故現場は狭い路地になっており、先へ進むにつれて下り坂になるほか、道幅も狭まっていくという。そのため、転倒しやすい路地になっている。死者は20歳から30歳の若者が中心で、現在は遺体の身元確認が進められている。この日は多くの市民が仮装をしており、道端で市民が倒れているのも、ハロウィン・イベントの一環だと勘違いする若者が多かった模様。この事故を受け、米国のジョー・バイデン大統領、カナダのジャスティン・トルドー首相、EUのジョセップ・ボレル上級代表が哀悼の意を表した。韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は、迅速な応急処置を当局に指示。また、欧州訪問中のオ・セフンソウル市長は帰国を決めたという。関連ニュース
韓国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/13578443_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_259ddd2c90de307a9df72ff69e78d59a.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
韓国
韓国

ソウルの隘路で起こった雑踏事故で死者149人に拡大、世界の首脳らが哀悼の意を表す

2022年10月30日, 08:35 (更新: 2022年10月30日, 08:44)
© AFP 2022 / Jung Yeon-Jeソウルの隘路で起こった雑踏事故で死者149人に拡大、世界の首脳らが哀悼の意を表す
ソウルの隘路で起こった雑踏事故で死者149人に拡大、世界の首脳らが哀悼の意を表す - Sputnik 日本, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-Je
ハロウィンでにぎわった韓国・ソウルの繁華街・梨泰院（イテウォン）地区では29日、パーティーに集まっていた市民らが圧迫事故を起こし、死者が149人に拡大した。韓国の聯合ニュースが消防の発表を引用して報じた。この事故を受け、世界の首脳らが哀悼の意を表した。
当時現場はハロウィンを祝う人々で賑わっており、約10万人が集まっていたとされる。
事故は現地時間の29日22時22分頃から始まった。事故現場は狭い路地になっており、先へ進むにつれて下り坂になるほか、道幅も狭まっていくという。そのため、転倒しやすい路地になっている。死者は20歳から30歳の若者が中心で、現在は遺体の身元確認が進められている。
この日は多くの市民が仮装をしており、道端で市民が倒れているのも、ハロウィン・イベントの一環だと勘違いする若者が多かった模様。
この事故を受け、米国のジョー・バイデン大統領、カナダのジャスティン・トルドー首相、EUのジョセップ・ボレル上級代表が哀悼の意を表した。
韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は、迅速な応急処置を当局に指示。また、欧州訪問中のオ・セフンソウル市長は帰国を決めたという。
関連ニュース
子ゾウの仇討ち、44頭のゾウの群れが村に逆襲＝インド
フィリピン　台風により72人死亡、33人負傷
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала