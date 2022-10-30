ソウルの隘路で起こった雑踏事故で死者149人に拡大、世界の首脳らが哀悼の意を表す
2022年10月30日, 08:35 (更新: 2022年10月30日, 08:44)
© AFP 2022 / Jung Yeon-Jeソウルの隘路で起こった雑踏事故で死者149人に拡大、世界の首脳らが哀悼の意を表す
© AFP 2022 / Jung Yeon-Je
ハロウィンでにぎわった韓国・ソウルの繁華街・梨泰院（イテウォン）地区では29日、パーティーに集まっていた市民らが圧迫事故を起こし、死者が149人に拡大した。韓国の聯合ニュースが消防の発表を引用して報じた。この事故を受け、世界の首脳らが哀悼の意を表した。
当時現場はハロウィンを祝う人々で賑わっており、約10万人が集まっていたとされる。
Minutos antes de la tragedia en Itaewon, Seúl, Corea del Sur…. Cientos de personas en medio de la celebración del Halloween…. Hasta el momento confirman 59 muertos y 150 heridos por la estampida…. Medios surcoreanos hablan de 100 fallecidos pic.twitter.com/sUdIqn3q8O— César Moreno (@CesarMorenoH) October 29, 2022
事故は現地時間の29日22時22分頃から始まった。事故現場は狭い路地になっており、先へ進むにつれて下り坂になるほか、道幅も狭まっていくという。そのため、転倒しやすい路地になっている。死者は20歳から30歳の若者が中心で、現在は遺体の身元確認が進められている。
🇰🇷 | URGENTE: En el barrio de Itaewon se observan decenas de bolsas con cuerpos adentro tras enorme estampida esta noche en plenas celebraciones de Halloween en Seúl, Corea del Sur. pic.twitter.com/GBBPzBYXhO— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2022
この日は多くの市民が仮装をしており、道端で市民が倒れているのも、ハロウィン・イベントの一環だと勘違いする若者が多かった模様。
Esto acaba de suceder en Seúl, Corea del Sur, en la celebración del primer Halloween sin tapabocas después de más de años: pic.twitter.com/oUBcWjBTyb— 🐝🥑🎾 김바나 🇨🇴🇰🇷🎃🍂 (@_kimbana_) October 29, 2022
この事故を受け、米国のジョー・バイデン大統領、カナダのジャスティン・トルドー首相、EUのジョセップ・ボレル上級代表が哀悼の意を表した。
韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は、迅速な応急処置を当局に指示。また、欧州訪問中のオ・セフンソウル市長は帰国を決めたという。
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