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北朝鮮が未詳の弾道ミサイル発射＝韓国軍
北朝鮮が未詳の弾道ミサイル発射＝韓国軍
韓国軍は、北朝鮮が日本海に向けて未詳の弾道ミサイルを発射したと発表した。NHKによると、宮城県、山形県、新潟県を対象にJアラート（全国瞬時警報システム）が発信された。 2022年11月3日, Sputnik 日本
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NHKによると、日本の防衛省は3日午前7時46分、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表した。聯合ニュースは、韓国軍当局者の話として「北朝鮮は中距離または長距離弾道ミサイルを発射したとみられている」と報じている。日本政府は、発射されたミサイルについて、Jアラートで「午前7時48分ごろ太平洋へ通過したとみられる」と伝えた。海上保安庁は午前8時10分、防衛省からの情報として「弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに落下したとみられる」と発表した。
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北朝鮮が未詳の弾道ミサイル発射＝韓国軍
2022年11月3日, 08:02 (更新: 2022年11月3日, 08:32)
韓国軍は、北朝鮮が日本海に向けて未詳の弾道ミサイルを発射したと発表した。NHKによると、宮城県、山形県、新潟県を対象にJアラート（全国瞬時警報システム）が発信された。
NHKによると、日本の防衛省は3日午前7時46分、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表した。聯合ニュースは、韓国軍当局者の話として「北朝鮮は中距離または長距離弾道ミサイルを発射したとみられている」と報じている。
日本政府は、発射されたミサイルについて、Jアラートで「午前7時48分ごろ太平洋へ通過したとみられる」と伝えた。
海上保安庁は午前8時10分、防衛省からの情報として「弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに落下したとみられる」と発表した。