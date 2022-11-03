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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20221103/13638591.html
米英が国際テロリストを雇い、ウクライナで戦闘行為に参加＝露安全保障会議書記
米英が国際テロリストを雇い、ウクライナで戦闘行為に参加＝露安全保障会議書記
米英が国際テロリストを雇い、ウクライナで戦闘行為に参加＝露安全保障会議書記 2022年11月3日, Sputnik 日本
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米英が国際テロリストを雇い、ウクライナで戦闘行為に参加＝露安全保障会議書記
2022年11月3日, 15:34
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