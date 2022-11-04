https://sputniknews.jp/20221104/7-13651935.html
米、北朝鮮への石油密輸容疑者の情報提供で7億円超の報奨金
米、北朝鮮への石油密輸容疑者の情報提供で7億円超の報奨金
米国務省は3日、北朝鮮への原油密輸に関与した疑いでシンガポール国籍のクウェク・キーセン容疑者（62）に関する情報提供に500万ドル（7億4000万円）の報奨金を支払うと発表した。 2022年11月4日, Sputnik 日本
2022-11-04T12:33+0900
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米当局によると、クウェク容疑者はシンガポールの海運会社幹部で2018年2月以降、原油や輸送船舶を購入して瀬取りなどにより、北朝鮮に石油製品を密輸した。国連安全保障理事会の決議は北朝鮮船籍の船との海上で積み荷を移し替える「瀬取り」を禁止している。また、クウェク容疑者は10月、米財務省による制裁の対象となった。関連ニュース
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米、北朝鮮への石油密輸容疑者の情報提供で7億円超の報奨金
米国務省は3日、北朝鮮への原油密輸に関与した疑いでシンガポール国籍のクウェク・キーセン容疑者（62）に関する情報提供に500万ドル（7億4000万円）の報奨金を支払うと発表した。
米当局によると、クウェク容疑者はシンガポールの海運会社幹部で2018年2月以降、原油や輸送船舶を購入して瀬取りなどにより、北朝鮮に石油製品を密輸した。国連安全保障理事会の決議は北朝鮮船籍の船との海上で積み荷を移し替える「瀬取り」を禁止している。
また、クウェク容疑者は10月、米財務省による制裁の対象となった。