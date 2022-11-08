https://sputniknews.jp/20221108/13686803.html
米国が日本海に原子力空母を派遣 北朝鮮の核実験の場合
米国が日本海に原子力空母を派遣 北朝鮮の核実験の場合
北朝鮮が核実験を行う場合、米国は日本海に原子力空母を派遣する。共同通信社が情報筋を引用して報じた。 2022年11月8日, Sputnik 日本
2022-11-08T10:32+0900
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北朝鮮が核実験を実施した場合、米日韓の3か国は北朝鮮に対して、石油および石油製品の同国への輸出制限に関する追加制裁を課す。さらに北朝鮮に関連するハッカー・グループに対しても措置を講じるという。米国と韓国の当局は、北朝鮮が核実験の準備をしていると主張してきた。11月4日、日本の松野弘和内閣官房長官は、「核実験の実施を含め、北朝鮮がさらなる挑発行為に出る可能性はある」と述べた。北朝鮮の朝鮮人民軍の総参謀部は、5日まで行われた米韓両軍の大規模な空軍合同訓練「ビジラント・ストーム」に対応するため、2日から5日にかけて弾道ミサイルの発射などによる「軍事作戦を行った」と発表した。関連ニュース
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北朝鮮が核実験を行う場合、米国は日本海に原子力空母を派遣する。共同通信社が情報筋を引用して報じた。
北朝鮮が核実験を実施した場合、米日韓の3か国は北朝鮮に対して、石油および石油製品の同国への輸出制限に関する追加制裁を課す。さらに北朝鮮に関連するハッカー・グループに対しても措置を講じるという。
米国と韓国の当局は、北朝鮮が核実験の準備をしていると主張してきた。11月4日、日本の松野弘和内閣官房長官は、「核実験の実施を含め、北朝鮮がさらなる挑発行為に出る可能性はある」と述べた。
北朝鮮の朝鮮人民軍の総参謀部は、5日まで行われた米韓両軍の大規模な空軍合同訓練「ビジラント・ストーム」に対応するため、2日から5日にかけて弾道ミサイルの発射などによる「軍事作戦を行った」と発表
した。