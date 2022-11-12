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岸田首相 13日に韓国大統領と首脳会談へ

岸田首相 13日に韓国大統領と首脳会談へ

韓国の大統領官邸は12日、翌13日に尹錫悦大統領が日本の岸田首相との首脳会談を実施すると発表した。 2022年11月12日, Sputnik 日本

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岸田首相も尹 錫悦大統領も現在、ASEAN＋３（日中韓）サミットの開催されているカンボジア に滞在しており、翌13日に首脳会談を行う。日本の岸田首相と韓国の尹錫悦大統領は明日、11月13日、首脳会談を実施。両首脳とも現在、ASEAN＋３（日中韓）サミットの開催地カンボジアに滞在中。12日、岸田首相はアジア歴訪に出発し、カンボジアでのASEANサミット、インドネシアでのG20サミット、タイでアジア太平洋経済協力（APEC）に出席する。関連ニュース

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