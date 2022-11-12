フィギュア GPシリーズ第4戦・男子ショート 日本の佐藤駿が4位発進
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英国・シェフィールドで開催されたフィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦では11日、男子ショートプログラム（SP）が終了。2019年ジュニアGPファイナル覇者である日本の佐藤駿選手（18）が4位発進となっている。
SP1位はカナダのローマン・サドフスキー選手（23）で89.49点。2位はイタリアのダニエル・グラスル選手（20、86.85点）、3位はラトビアのデニス・ヴァシリエフス選手（23、83.01点）。
🔢 Results after the Men‘s Short Program at the Grand Prix MK John Wilson Trophy in Sheffield, 🇬🇧— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 11, 2022
1️⃣ Roman Sadovsky
2️⃣ Daniel Grassl
3️⃣ Deniss Vasiljevs #FigureSkating #GPFigure pic.twitter.com/tErkyosuK7
Shun Sato performed his short program “Carol of the Bells” at MK John Wilson Trophy 2022. ⬇️— skate japan news (@skatejapanews) November 11, 2022
4Lz, 4T(turn)+2T, 3A
Short program score: 82.68 (TES: 43.40 PCS: 39.18)#ShunSato #佐藤駿 pic.twitter.com/vu5uxw0Ug5
このほか、日本勢は島田高志郎選手（21）が80.84点で5位、壷井達也選手（19）が7位（76.75点）となっている。日本人でありながら、米国代表で出場している樋渡知樹選手（22）が8位につけている。
一方、ロシアでは12〜13日にかけて国内大会「グランプリ・ロシア」第4戦がモスクワで開催される。
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