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フィギュア　GPシリーズ第4戦・男子ショート　日本の佐藤駿が4位発進
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英国・シェフィールドで開催されたフィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦では11日、男子ショートプログラム（SP）が終了。2019年ジュニアGPファイナル覇者である日本の佐藤駿選手（18）が4位発進となっている。 2022年11月12日, Sputnik 日本
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SP1位はカナダのローマン・サドフスキー選手（23）で89.49点。2位はイタリアのダニエル・グラスル選手（20、86.85点）、3位はラトビアのデニス・ヴァシリエフス選手（23、83.01点）。佐藤選手は82.68点を獲得し、4位につけている。演技の冒頭、4回転ルッツに成功。4回転トウループからの連続ジャンプでミスが出たが、トリプルアクセルは着氷した。1位との差は6・81点差で逆転圏につけているとの指摘もある。このほか、日本勢は島田高志郎選手（21）が80.84点で5位、壷井達也選手（19）が7位（76.75点）となっている。日本人でありながら、米国代表で出場している樋渡知樹選手（22）が8位につけている。一方、ロシアでは12〜13日にかけて国内大会「グランプリ・ロシア」第4戦がモスクワで開催される。関連ニュース
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フィギュア　GPシリーズ第4戦・男子ショート　日本の佐藤駿が4位発進

2022年11月12日, 09:07
© Sputnik / Olga Benar / メディアバンクへ移行佐藤駿選手（2021年GPフランス大会）
佐藤駿選手（2021年GPフランス大会） - Sputnik 日本, 1920, 12.11.2022
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英国・シェフィールドで開催されたフィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦では11日、男子ショートプログラム（SP）が終了。2019年ジュニアGPファイナル覇者である日本の佐藤駿選手（18）が4位発進となっている。
SP1位はカナダのローマン・サドフスキー選手（23）で89.49点。2位はイタリアのダニエル・グラスル選手（20、86.85点）、3位はラトビアのデニス・ヴァシリエフス選手（23、83.01点）。
佐藤選手は82.68点を獲得し、4位につけている。演技の冒頭、4回転ルッツに成功。4回転トウループからの連続ジャンプでミスが出たが、トリプルアクセルは着氷した。1位との差は6・81点差で逆転圏につけているとの指摘もある。
このほか、日本勢は島田高志郎選手（21）が80.84点で5位、壷井達也選手（19）が7位（76.75点）となっている。日本人でありながら、米国代表で出場している樋渡知樹選手（22）が8位につけている。
一方、ロシアでは12〜13日にかけて国内大会「グランプリ・ロシア」第4戦がモスクワで開催される。
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