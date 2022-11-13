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日韓首脳、3年ぶりに正式会談　元徴用工問題など意見交換
日韓首脳、3年ぶりに正式会談　元徴用工問題など意見交換
カンボジアを訪問している日本の岸田首相は13日、韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領と会談した。日韓首脳の正式な対面での会談はおよそ3年ぶり。 2022年11月13日, Sputnik 日本
2022-11-13T20:12+0900
2022-11-13T20:27+0900
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NHKは、会談の内容はまだ明らかになっていないものの、元徴用工問題など両国間の懸案について意見交換したものとみられると報じた。また日本経済新聞によると、会談はおよそ45分間行われ、両首脳は元徴用工問題の他に対北朝鮮の安全保障協力についても話し合ったとみられるという。関連ニュース
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日韓首脳、3年ぶりに正式会談　元徴用工問題など意見交換

2022年11月13日, 20:12 (更新: 2022年11月13日, 20:27)
© AP Photo / Vincent Thian岸田文雄首相と韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領
岸田文雄首相と韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領 - Sputnik 日本, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Vincent Thian
カンボジアを訪問している日本の岸田首相は13日、韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領と会談した。日韓首脳の正式な対面での会談はおよそ3年ぶり。
NHKは、会談の内容はまだ明らかになっていないものの、元徴用工問題など両国間の懸案について意見交換したものとみられると報じた
また日本経済新聞によると、会談はおよそ45分間行われ、両首脳は元徴用工問題の他に対北朝鮮の安全保障協力についても話し合ったとみられるという。
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