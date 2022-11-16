https://sputniknews.jp/20221116/13811286.html

ウクライナが電力不足を理由にハンガリ―向け露産原油パイプラインの稼働を停止、友好国チェコには引き続き供給

ウクライナが電力不足を理由にハンガリ―向け露産原油パイプラインの稼働を停止、友好国チェコには引き続き供給

ウクライナは電力不足を理由にハンガリー向け石油パイプライン「ドルジバ」の稼働停止を発表した。パイプラインの輸送を手掛ける露トランスネフチ社のイーゴリ・ジョーミン副社長がリアノーボスチ通信の取材に応じた中で明らかにした。 2022年11月16日, Sputnik 日本

2022-11-16T09:35+0900

2022-11-16T09:35+0900

2022-11-16T09:39+0900

ロシア

ウクライナ

石油

石油価格

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/10992764_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_396632428ae70b2f0316007d19cf5929.jpg

トランスネフチ社によると、ウクライナ側は電力不足を理由にハンガリー向けパイプラインの稼働停止を連絡したという。「ドルジバ」は ロシア南西部サラマ州を起点とし、北ルート（ベラルーシ、ポーランド、ドイツ）と南ルート（ウクライナ、チェコ、スロバキア、ハンガリー）に分かれている。ハンガリーと同じく南ルートのチェコ向けパイプラインは問題なく稼働している。チェコは反ロシアの方針で知られる一方、ハンガリーは対露制裁への発動に慎重な姿勢を示している。ウクライナ政府の対応を受け、ハンガリー政府は安全保障会議を開催して対応を急いでいる。ハンガリーの石油会社MOLによると、国内の戦略備蓄は3ヶ月分しかないという。関連ニュース

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, ウクライナ, 石油, 石油価格