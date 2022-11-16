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G20サミット最終日 木槌は次期議長国インドへ
G20サミット最終日 木槌は次期議長国インドへ
G20（主要20か国）のサミット（首脳会議）は16日、最終日を迎えた。閉会式の様子やセッション、二国間会議に臨む各国首脳陣の姿を、スプートニクでお伝えする。 2022年11月16日, Sputnik 日本
2022-11-16T21:34+0900
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閉会式では首脳宣言が採択されたほか、引き継ぎが伝統となっている木槌が議長国・インドネシアのジョコ大統領から次期議長国であるインドのモディ首相へ引き渡された。サミットの閉会式で採択された首脳宣言については、こちらをからお読みいただけます。
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G20サミット最終日 木槌は次期議長国インドへ
G20（主要20か国）のサミット（首脳会議）は16日、最終日を迎えた。閉会式の様子やセッション、二国間会議に臨む各国首脳陣の姿を、スプートニクでお伝えする。
閉会式では首脳宣言が採択されたほか、引き継ぎが伝統となっている木槌が議長国・インドネシアのジョコ大統領から次期議長国であるインドのモディ首相へ引き渡された。
サミットの閉会式で採択された首脳宣言については、こちら
をからお読みいただけます。
© AP Photo / Willy Kurniawan
引継ぎ行事で議長国・インドネシアのジョコ大統領から木づちを引き継ぐ次期議長国・インドのモディ首相（左）（インドネシア・バリ島、16日）
引継ぎ行事で議長国・インドネシアのジョコ大統領から木づちを引き継ぐ次期議長国・インドのモディ首相（左）（インドネシア・バリ島、16日）
© AFP 2022 / Alex Brandon
マングローブの植林イベントで、くわを掲げて集合写真を撮るG20首脳（インドネシア・バリ島、16日）
マングローブの植林イベントで、くわを掲げて集合写真を撮るG20首脳（インドネシア・バリ島、16日）
© AP Photo / Leon Neal
記者会見を開く英国のスナク首相（左）とカナダのトルドー首相（インドネシア・バリ島、16日）
記者会見を開く英国のスナク首相（左）とカナダのトルドー首相（インドネシア・バリ島、16日）
© AP Photo / Made Nagi
二国間会談を行うドイツのショルツ首相（左）とトルコのエルドアン大統領（インドネシア・バリ島、16日）
二国間会談を行うドイツのショルツ首相（左）とトルコのエルドアン大統領（インドネシア・バリ島、16日）
© Sputnik / Pavel Bednyakov / メディアバンクへ移行
記者会見を開くトルコのエルドアン大統領（インドネシア・バリ島、16日）
記者会見を開くトルコのエルドアン大統領（インドネシア・バリ島、16日）
© AP Photo / Willy Kurniawan
G20サミットのセッションに出席する日本の岸田首相（インドネシア・バリ島、16日）
G20サミットのセッションに出席する日本の岸田首相（インドネシア・バリ島、16日）
© AFP 2022 / Saul Loeb
円卓を囲むG20首脳陣（インドネシア・バリ島、16日）
円卓を囲むG20首脳陣（インドネシア・バリ島、16日）
© AFP 2022 / Ludovic Marin
握手を交わすフランスのエママクロン大統領（左）とオーストラリアのアルバニージー首相（インドネシア・バリ島、16日）
握手を交わすフランスのエママクロン大統領（左）とオーストラリアのアルバニージー首相（インドネシア・バリ島、16日）
© AP Photo / Willy Kurniawan
G20サミットのセッションに出席する中国の習国家主席（インドネシア・バリ島、16日）
G20サミットのセッションに出席する中国の習国家主席（インドネシア・バリ島、16日）
© AP Photo / Willy Kurniawan
引継ぎ行事で拍手を送る代表団ら（インドネシア・バリ島、16日）
引継ぎ行事で拍手を送る代表団ら（インドネシア・バリ島、16日）
© AP Photo / Willy Kurniawan/Pool
ビデオ会議を通じて演説するウクライナのゼレンスキー大統領（インドネシア・バリ島、16日）
ビデオ会議を通じて演説するウクライナのゼレンスキー大統領（インドネシア・バリ島、16日）
© AP Photo / Willy Kurniawan/Pool
G20サミットのセッションに出席するインドのモディ首相（左）とインドネシアのジョコ大統領（インドネシア・バリ島、16日）
G20サミットのセッションに出席するインドのモディ首相（左）とインドネシアのジョコ大統領（インドネシア・バリ島、16日）
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills/Pool
サミット終了後、囲み取材を受ける米国のバイデン大統領（インドネシア・バリ島、16日）
サミット終了後、囲み取材を受ける米国のバイデン大統領（インドネシア・バリ島、16日）
© AP Photo / Leon Neal
カナダのトルドー首相と記者会見した後、傘を持って移動する英国のリシ・スナク首相（インドネシア・バリ島、16日）
カナダのトルドー首相と記者会見した後、傘を持って移動する英国のリシ・スナク首相（インドネシア・バリ島、16日）
© AP Photo / Willy Kurniawan/Pool
携帯電話で会話する中国の王外相（インドネシア・バリ島、16日）
携帯電話で会話する中国の王外相（インドネシア・バリ島、16日）