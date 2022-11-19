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北朝鮮 、新型ICBMの発射実験に成功と発表
北朝鮮 、新型ICBMの発射実験に成功と発表
北朝鮮は金正恩総書記の立ち会いのもと、新型ICBM（大陸間弾道ミサイル）「火星17型」の発射実験に成功したと発表した。NHKが報じた。 2022年11月19日, Sputnik 日本
2022-11-19T08:53+0900
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19日付の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」によると、金総書記の立ち会いのもと、「火星17型」の発射実験が18日にピョンヤン国際空港で行われた。「火星17型」は最高高度6040.9キロまで上昇し、999.2キロを1時間8分55秒飛行したとのこと。金総書記は、米国の核戦力などで同盟国を守る「拡大抑止」の強化などを非難したうえで、「敵が威嚇を続けるならば、核には核で、正面対決には正面対決で応える」と述べ、米韓への対決姿勢を強調した。関連ニュース
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北朝鮮は金正恩総書記の立ち会いのもと、新型ICBM（大陸間弾道ミサイル）「火星17型」の発射実験に成功したと発表した。NHKが報じた。
19日付の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」によると、金総書記の立ち会いのもと、「火星17型」の発射実験が18日にピョンヤン国際空港で行われた。「火星17型」は最高高度6040.9キロまで上昇し、999.2キロを1時間8分55秒飛行したとのこと。
金総書記は、米国の核戦力などで同盟国を守る「拡大抑止」の強化などを非難したうえで、「敵が威嚇を続けるならば、核には核で、正面対決には正面対決で応える」と述べ、米韓への対決姿勢を強調した。