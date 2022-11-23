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ナイジェリア北東部で3台のバスが衝突、37人が死亡
ナイジェリア北東部で3台のバスが衝突、37人が死亡
ナイジェリア北東部で3台のバスが衝突する事故が発生し、少なくとも37人が死亡した。AFP通信が地元当局の発表を引用して報じた。 2022年11月23日, Sputnik 日本
2022-11-23T08:09+0900
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報道によると、事故は22日にボルノ州で発生したという。当局によると、バスのタイヤが走行中にパンクし、別の車両と衝突し、これらのバスが燃え上がったところへもう1台のバスが衝突したとのこと。関連ニュース
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ナイジェリア北東部で3台のバスが衝突、37人が死亡
2022年11月23日, 08:09 (更新: 2022年11月23日, 08:12)
ナイジェリア北東部で3台のバスが衝突する事故が発生し、少なくとも37人が死亡した。AFP通信が地元当局の発表を引用して報じた。
報道によると、事故は22日にボルノ州で発生したという。
当局によると、バスのタイヤが走行中にパンクし、別の車両と衝突し、これらのバスが燃え上がったところへもう1台のバスが衝突したとのこと。