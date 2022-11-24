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日銀、2023年春からデジタル円の実証実験へ
日銀、2023年春からデジタル円の実証実験へ
日本銀行は2023年春からデジタル円の実証実験を行う。日経新聞が報じた。 2022年11月24日, Sputnik 日本
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日経新聞の情報源によると、日本銀行は現在、この問題について3メガバンクおよび多数の地方銀行との調整に入った。2023年春から2年以内に、日銀は民間銀行と協力して、インターネット遮断の状況下などで口座と預金を使用する可能性についての実用的なテストを行う。この実験の結果に基づいて、日本銀行はデジタル円の発行が2026年に開始されるかどうかを判断する。関連ニュース
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日銀、2023年春からデジタル円の実証実験へ

2022年11月24日, 11:55
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日本銀行は2023年春からデジタル円の実証実験を行う。日経新聞が報じた。
日経新聞の情報源によると、日本銀行は現在、この問題について3メガバンクおよび多数の地方銀行との調整に入った。2023年春から2年以内に、日銀は民間銀行と協力して、インターネット遮断の状況下などで口座と預金を使用する可能性についての実用的なテストを行う。
この実験の結果に基づいて、日本銀行はデジタル円の発行が2026年に開始されるかどうかを判断する。
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