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11月の消費者物価指数、40年7か月ぶりの高水準
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東京23区で11月の消費者物価指数は生鮮食品を除いた指数が昨年同月比で3.6％上昇した。これは1982年4月以来、40年7か月ぶりの高い水準。NHKが報じた。 2022年11月25日, Sputnik 日本
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食料品や電気代・ガス代などの値上がりが主な要因で、物価の上昇が続いている。関連ニュース
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11月の消費者物価指数、40年7か月ぶりの高水準
2022年11月25日, 10:14
© Flickr / Matthew Kenwrick
11月の消費者物価指数、40年7か月ぶりの高水準
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東京23区で11月の消費者物価指数は生鮮食品を除いた指数が昨年同月比で3.6％上昇した。これは1982年4月以来、40年7か月ぶりの高い水準。NHKが報じた。
食料品や電気代・ガス代などの値上がりが主な要因で、物価の上昇が続いている。
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