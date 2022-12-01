日本
https://sputniknews.jp/20221201/14024982.html
米アフガン特使、日本、インド、アラブ首長国連邦訪問＝米国務省
米アフガン特使、日本、インド、アラブ首長国連邦訪問＝米国務省
米国のアフガン特使であるトーマス・ウエスト氏が日本、インド、アラブ首長国連邦を訪問し、アフガニスタンの経済状況について協議する。30日、米国務省が明らかにした。 2022年12月1日, Sputnik 日本
2022-12-01T09:17+0900
2022-12-01T09:17+0900
国際
アフガニスタン
米国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/654/68/6546895_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_82d2884dda81d29bc9ab18441e19f2c3.jpg
訪問は12月1日から8日にかけて行われる。米国務省によれば、訪問中、ウエスト特使は「パートナー諸国とアフガニスタン側とともにアフガニスタンの人道危機、経済危機、アフガニスタンにおける人権保護、また懸案となっている安全保障問題について協議する」とのこと。特使は、訪問する3カ国の代表と協議を行うほか、アフガンからの移住者、企業家、ジャーナリストらとも懇談する。関連ニュース
アフガニスタン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/654/68/6546895_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6e83f81680e3657af4717cd8e5251df7.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国際, アフガニスタン, 米国
国際, アフガニスタン, 米国

米アフガン特使、日本、インド、アラブ首長国連邦訪問＝米国務省

2022年12月1日, 09:17
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais米アフガン特使、日本、インド、アラブ首長国連邦訪問＝米国務省
米アフガン特使、日本、インド、アラブ首長国連邦訪問＝米国務省 - Sputnik 日本, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
米国のアフガン特使であるトーマス・ウエスト氏が日本、インド、アラブ首長国連邦を訪問し、アフガニスタンの経済状況について協議する。30日、米国務省が明らかにした。
訪問は12月1日から8日にかけて行われる。米国務省によれば、訪問中、ウエスト特使は「パートナー諸国とアフガニスタン側とともにアフガニスタンの人道危機、経済危機、アフガニスタンにおける人権保護、また懸案となっている安全保障問題について協議する」とのこと。特使は、訪問する3カ国の代表と協議を行うほか、アフガンからの移住者、企業家、ジャーナリストらとも懇談する。
関連ニュース
アフガン情勢の安定化にロシアが協力へ＝プーチン大統領
イラン代表監督が英BBCの記者に「キレる」、国内の政治状況についての質問を受け
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала