https://sputniknews.jp/20221201/14024982.html
米アフガン特使、日本、インド、アラブ首長国連邦訪問＝米国務省
米アフガン特使、日本、インド、アラブ首長国連邦訪問＝米国務省
米国のアフガン特使であるトーマス・ウエスト氏が日本、インド、アラブ首長国連邦を訪問し、アフガニスタンの経済状況について協議する。30日、米国務省が明らかにした。 2022年12月1日, Sputnik 日本
2022-12-01T09:17+0900
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訪問は12月1日から8日にかけて行われる。米国務省によれば、訪問中、ウエスト特使は「パートナー諸国とアフガニスタン側とともにアフガニスタンの人道危機、経済危機、アフガニスタンにおける人権保護、また懸案となっている安全保障問題について協議する」とのこと。特使は、訪問する3カ国の代表と協議を行うほか、アフガンからの移住者、企業家、ジャーナリストらとも懇談する。関連ニュース
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米国のアフガン特使であるトーマス・ウエスト氏が日本、インド、アラブ首長国連邦を訪問し、アフガニスタンの経済状況について協議する。30日、米国務省が明らかにした。
訪問は12月1日から8日にかけて行われる。米国務省によれば、訪問中、ウエスト特使は「パートナー諸国とアフガニスタン側とともにアフガニスタンの人道危機、経済危機、アフガニスタンにおける人権保護、また懸案となっている安全保障問題について協議する」とのこと。特使は、訪問する3カ国の代表と協議を行うほか、アフガンからの移住者、企業家、ジャーナリストらとも懇談する。