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アフガン情勢の安定化にロシアが協力へ＝プーチン大統領
アフガン情勢の安定化にロシアが協力へ＝プーチン大統領
ロシアのプーチン大統領は集団安全保障条約機構の加盟国首脳らの会合で、アフガニスタンの情勢安定化にロシアが協力し、その最優先課題が同国におけるインクルーシブな政府の形成となることを明らかにした。 2022年11月24日, Sputnik 日本
2022-11-24T01:23+0900
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プーチン大統領は「アフガニスタン情勢の安定化に他の多方面的なメカニズムの枠内で（ロシアは）協力していく」と語っている。プーチン大統領はまた、この段階における最優先課題は本当の意味でインクルーシブなアフガン政府の形成を保障することであり、そうした政府にはあらゆるエスニック集団の代表が入ると指摘している。11月23日、アルメニアの首都エレバンで集団安全保障条約機構の会議が開始された。関連ニュース
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アフガン情勢の安定化にロシアが協力へ＝プーチン大統領

2022年11月24日, 01:23
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ロシアのプーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 24.11.2022
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ロシアのプーチン大統領は集団安全保障条約機構の加盟国首脳らの会合で、アフガニスタンの情勢安定化にロシアが協力し、その最優先課題が同国におけるインクルーシブな政府の形成となることを明らかにした。
プーチン大統領は「アフガニスタン情勢の安定化に他の多方面的なメカニズムの枠内で（ロシアは）協力していく」と語っている。
プーチン大統領はまた、この段階における最優先課題は本当の意味でインクルーシブなアフガン政府の形成を保障することであり、そうした政府にはあらゆるエスニック集団の代表が入ると指摘している。
11月23日、アルメニアの首都エレバンで集団安全保障条約機構の会議が開始された。
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