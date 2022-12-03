https://sputniknews.jp/20221203/14057751.html

岸田首相が女性リーダー招き国際会議、男女の社会的格差解決に向けて意欲示す

岸田首相が女性リーダー招き国際会議、男女の社会的格差解決に向けて意欲示す

国内外の女性リーダーらを招く政府主催の国際会議が開かれた。岸田首相は男女の社会的格差や女性への暴力が課題だとして、女性の人権保護に取り組む考えを強調した。NHKが報じた。 2022年12月3日, Sputnik 日本

2022-12-03T12:34+0900

2022-12-03T12:34+0900

2022-12-03T12:34+0900

岸田文雄

政治

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/9372700_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fbc4335e55cd66f1918ffd60678748a2.jpg

東京都内で開かれた政府主催の「国際女性会議」にはオンラインも含め国内外の首脳や経営者、有識者らおよそ60人が参加した。岸田首相は「世界で女性の社会進出は大きく進展したが社会的格差やジェンダー不平等が今も大きな課題だ」と指摘し、「日本は今後も、世界の女性一人一人に目を向け、人権の保護と能力向上、さらには平和・安全保障への参画・推進に取り組んでいく」と語った。今回の会議では男女の賃金格差の問題や女性の起業支援の取り組みなどのテーマで議論が行われた。関連ニュース

https://sputniknews.jp/20221201/14024700.html

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

岸田文雄, 政治