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日本　「首相にふさわしい人」、岸田首相は6％で4位＝世論調査
日本　「首相にふさわしい人」、岸田首相は6％で4位＝世論調査
日本のJNN（TBS）が行った世論調査で、岸田文雄首相が首相にふさわしいと回答した人は6％で、4位となったことがわかった。 2022年12月5日, Sputnik 日本
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JNNは「首相にふさわしいのは誰か」と質問。トップは19％を獲得した河野太郎デジタル大臣。2021年の自民党総裁選で、河野氏は決選投票までのぼりつめた。2位は石破茂元幹事長（11％）、3位は菅義偉前首相（7％）となっている。岸田首相は6％を獲得し、4位だった。最も多かった回答は「この中にはいない」（39％）だった。調査は12月3日から4日にかけて、無作為に作成した電話の番号にかけるRDD方式で行われ、18歳以上の1227人から有効回答を得た。関連ニュース
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日本　「首相にふさわしい人」、岸田首相は6％で4位＝世論調査

2022年12月5日, 13:30
© AP Photo / Andres Kudacki岸田首相
岸田首相 - Sputnik 日本, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Andres Kudacki
日本のJNN（TBS）が行った世論調査で、岸田文雄首相が首相にふさわしいと回答した人は6％で、4位となったことがわかった。
JNNは「首相にふさわしいのは誰か」と質問
トップは19％を獲得した河野太郎デジタル大臣。2021年の自民党総裁選で、河野氏は決選投票までのぼりつめた。
河野氏 - Sputnik 日本, 1920, 11.11.2022
時計が高級との指摘に「竹製ですけど？」　河野大臣、ネット上で人気の訳
11月11日, 23:48
2位は石破茂元幹事長（11％）、3位は菅義偉前首相（7％）となっている。岸田首相は6％を獲得し、4位だった。
最も多かった回答は「この中にはいない」（39％）だった。
調査は12月3日から4日にかけて、無作為に作成した電話の番号にかけるRDD方式で行われ、18歳以上の1227人から有効回答を得た。
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