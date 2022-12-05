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日本 「首相にふさわしい人」、岸田首相は6％で4位＝世論調査

日本 「首相にふさわしい人」、岸田首相は6％で4位＝世論調査

日本のJNN（TBS）が行った世論調査で、岸田文雄首相が首相にふさわしいと回答した人は6％で、4位となったことがわかった。 2022年12月5日, Sputnik 日本

2022-12-05T13:30+0900

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JNNは「首相にふさわしいのは誰か」と質問。トップは19％を獲得した河野太郎デジタル大臣。2021年の自民党総裁選で、河野氏は決選投票までのぼりつめた。2位は石破茂元幹事長（11％）、3位は菅義偉前首相（7％）となっている。岸田首相は6％を獲得し、4位だった。最も多かった回答は「この中にはいない」（39％）だった。調査は12月3日から4日にかけて、無作為に作成した電話の番号にかけるRDD方式で行われ、18歳以上の1227人から有効回答を得た。関連ニュース

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