https://sputniknews.jp/20221205/64-14099614.html
日本 「首相にふさわしい人」、岸田首相は6％で4位＝世論調査
日本 「首相にふさわしい人」、岸田首相は6％で4位＝世論調査
日本のJNN（TBS）が行った世論調査で、岸田文雄首相が首相にふさわしいと回答した人は6％で、4位となったことがわかった。 2022年12月5日, Sputnik 日本
2022-12-05T13:30+0900
2022-12-05T13:30+0900
2022-12-05T13:30+0900
国内
岸田文雄
河野太郎
政治
世論調査
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/13149586_0:181:1745:1163_1920x0_80_0_0_ab614ee755f356571ab81c5688fd3bff.jpg
JNNは「首相にふさわしいのは誰か」と質問。トップは19％を獲得した河野太郎デジタル大臣。2021年の自民党総裁選で、河野氏は決選投票までのぼりつめた。2位は石破茂元幹事長（11％）、3位は菅義偉前首相（7％）となっている。岸田首相は6％を獲得し、4位だった。最も多かった回答は「この中にはいない」（39％）だった。調査は12月3日から4日にかけて、無作為に作成した電話の番号にかけるRDD方式で行われ、18歳以上の1227人から有効回答を得た。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20221111/13742067.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/13149586_98:0:1649:1163_1920x0_80_0_0_5fea2067dc148dfe6083d37069b87281.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 岸田文雄, 河野太郎, 政治, 世論調査
日本 「首相にふさわしい人」、岸田首相は6％で4位＝世論調査
日本のJNN（TBS）が行った世論調査で、岸田文雄首相が首相にふさわしいと回答した人は6％で、4位となったことがわかった。
トップは19％を獲得した河野太郎デジタル大臣。2021年の自民党総裁選で、河野氏は決選投票までのぼりつめた。
2位は石破茂元幹事長（11％）、3位は菅義偉前首相（7％）となっている。岸田首相は6％を獲得し、4位だった。
最も多かった回答は「この中にはいない」（39％）だった。
調査は12月3日から4日にかけて、無作為に作成した電話の番号にかけるRDD方式で行われ、18歳以上の1227人から有効回答を得た。