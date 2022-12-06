https://sputniknews.jp/20221206/1012-14109765.html
10月の家計調査 消費支出は前年同月比1.2％増
10月の家計調査 消費支出は前年同月比1.2％増
日本の総務省が6日に発表した10月の家計調査は、1世帯（2人以上）あたりの消費支出が29万8006円となり、物価変動を除いた実質で前年同月比1.2％増となった。増加は5カ月連続。共同通信など日本の各メディアが報じた。 2022年12月6日, Sputnik 日本
2022-12-06T12:10+0900
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総務省の発表によると、内訳では「被服及び履物」への支出が14.9％増加した。共同通信は、気温が低かった影響で秋冬物が好調だったと指摘している。また、新型コロナウイルスの感染状況が比較的落ち着いたほか、全国旅行支援が始まったことにより、宿泊料や国内パック旅行を含む「教養娯楽」が8.0％増加した。一方、値上げが相次ぐ「食料」は0.4％減り、3か月ぶりの実質減少となった。関連ニュース
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10月の家計調査 消費支出は前年同月比1.2％増
日本の総務省が6日に発表した10月の家計調査は、1世帯（2人以上）あたりの消費支出が29万8006円となり、物価変動を除いた実質で前年同月比1.2％増となった。増加は5カ月連続。共同通信など日本の各メディアが報じた。
総務省の発表
によると、内訳では「被服及び履物」への支出が14.9％増加した。共同通信は、気温が低かった影響で秋冬物が好調だったと指摘
している。
また、新型コロナウイルスの感染状況が比較的落ち着いたほか、全国旅行支援が始まったことにより、宿泊料や国内パック旅行を含む「教養娯楽」が8.0％増加した。
一方、値上げが相次ぐ「食料」は0.4％減り、3か月ぶりの実質減少となった。