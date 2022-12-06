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露クルスク州の飛行場、無人機攻撃受ける
露クルスク州の飛行場、無人機攻撃受ける
ロシア南西部クルスク州の飛行場が、無人機攻撃を受けた。同州のロマン・スタロボイト知事が明らかにした。 2022年12月6日, Sputnik 日本
2022-12-06T14:00+0900
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ロシア
災害・事故・事件
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無人機による攻撃で、石油タンクが燃えた。負傷者は出ていない。延焼はくいとめられているという。スタロボイト知事によると、現場では消防隊や救急隊などが活動している。ロシア国防省は5日、ウクライナ政権が同日にロシア南部サラトフ州とリャザン州の軍用飛行場に無人機を使って攻撃を行ったと発表した。
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ロシア, 災害・事故・事件
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露クルスク州の飛行場、無人機攻撃受ける
2022年12月6日, 14:00
(更新:
2022年12月6日, 14:39
)
© 写真 : Administration of the Kursk region
ロシア南西部クルスク州の飛行場、無人機攻撃
© 写真 : Administration of the Kursk region
ロシア南西部クルスク州の飛行場が、無人機攻撃を受けた。同州のロマン・スタロボイト知事が明らかにした。
無人機による攻撃で、石油タンクが燃えた。負傷者は出ていない。延焼はくいとめられているという。
スタロボイト知事
によると、現場では消防隊や救急隊などが活動している。
ロシア国防省は5日、ウクライナ政権が同日にロシア南部サラトフ州とリャザン州の軍用飛行場に無人機を使って攻撃を行ったと
発表
した。
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