https://sputniknews.jp/20221206/14110507.html

露クルスク州の飛行場、無人機攻撃受ける

露クルスク州の飛行場、無人機攻撃受ける

ロシア南西部クルスク州の飛行場が、無人機攻撃を受けた。同州のロマン・スタロボイト知事が明らかにした。 2022年12月6日, Sputnik 日本

2022-12-06T14:00+0900

2022-12-06T14:00+0900

2022-12-06T14:39+0900

ロシア

災害・事故・事件

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/14110737_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_0819d37bbb7ee39681a639f820f49b95.jpg

無人機による攻撃で、石油タンクが燃えた。負傷者は出ていない。延焼はくいとめられているという。スタロボイト知事によると、現場では消防隊や救急隊などが活動している。ロシア国防省は5日、ウクライナ政権が同日にロシア南部サラトフ州とリャザン州の軍用飛行場に無人機を使って攻撃を行ったと発表した。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, 災害・事故・事件