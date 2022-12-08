https://sputniknews.jp/20221208/14141487.html

米国、弾劾後に拘束されたペルー大統領を「元大統領」と評価

米国、弾劾後に拘束されたペルー大統領を「元大統領」と評価

ペルー議会は7日、ペドロ・カスティジョ大統領を罷免した。大統領は議会の解散を宣言したものの、議員らは弾劾決議案の審議を進め、採決を強行した。その結果、賛成が101票、反対6票、棄権が10票となり、大統領は罷免された。米国務省はこの事態を受け、カスティジョ大統領を「元大統領」と評価した。 2022年12月8日, Sputnik 日本

2022-12-08T08:15+0900

2022-12-08T08:15+0900

2022-12-08T08:17+0900

ペルー

政治

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/04/17/8338353_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_896a9a87a2027da1181b28cdfd7c78e4.jpg

ペルー議会はカスティジョ氏が暴動を組織して社会的秩序を乱したほか、職権乱用があったとし、3度目の弾劾決議案を審議した。これに対しカスティジョ氏は議会の閉鎖を宣言したものの、議会は弾劾決議案の審議を強行し、賛成多数で決議案を採択した。大統領の弾劾には三分の二以上の賛成票（87票）が必要となっている。議会は大統領の弾劾に伴い、ディナ・ボルアルテ副大統領を昇格させた。ボルアルテ副大統領はカスティジョ氏の拘束後、国家元首に就任することを宣誓した。副大統領はカスティジョ氏が憲法に背いたと非難している。国務省のネッド・プライス報道官はブリーフィングで、「私が理解するところによると、議会の行動に伴い彼は今や元大統領になっている」と発言した。軍と警察はカスティジョ氏から離反し、「元大統領」を拘束した。関連ニュース

ペルー

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ペルー, 政治