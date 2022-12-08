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日本政府が改定する国家安保戦略の骨格、日中関係への影響踏まえ中国を「脅威」とはせず
日本政府が改定する国家安保戦略の骨格、日中関係への影響踏まえ中国を「脅威」とはせず
日本政府は、12月に改定する外交・安全保障政策の長期指針「国家安全保障戦略」で、中国の軍事動向を「脅威」とはせず、国際秩序や同志国への「挑戦」と明記する調整に入った。「脅威」とした場合、日中関係に悪影響が出るとの懸念がある。共同通信が報じた。 2022年12月8日, Sputnik 日本
2022-12-08T11:58+0900
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報道によると、国家安保戦略で「脅威」と位置付けるよう求めた自民党内の強硬論を踏まえ、同戦略の下位文書の国家防衛戦略に、日本のEEZへのミサイル発射に絞り「脅威」と記す案はあるという。岸田首相は11月の日中首脳会談で、建設的で安定的な関係の構築で合意していた。関連ニュース
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日本政府が改定する国家安保戦略の骨格、日中関係への影響踏まえ中国を「脅威」とはせず
2022年12月8日, 11:58 (更新: 2022年12月8日, 11:59)
日本政府は、12月に改定する外交・安全保障政策の長期指針「国家安全保障戦略」で、中国の軍事動向を「脅威」とはせず、国際秩序や同志国への「挑戦」と明記する調整に入った。「脅威」とした場合、日中関係に悪影響が出るとの懸念がある。共同通信が報じた。
報道によると、国家安保戦略で「脅威」と位置付けるよう求めた自民党内の強硬論を踏まえ、同戦略の下位文書の国家防衛戦略に、日本のEEZへのミサイル発射に絞り「脅威」と記す案はあるという。
岸田首相は11月の日中首脳会談
で、建設的で安定的な関係の構築で合意していた。