https://sputniknews.jp/20221212/14208459.html

穀物合意枠内での自国産農産物・肥料の輸出に関して具体的成果は見えてこない=ロシア外務省

穀物合意枠内での自国産農産物・肥料の輸出に関して具体的成果は見えてこない=ロシア外務省

ロシアのセルゲイ・ヴェルシニン外務次官は、ウクライナ黒海港湾からの穀物輸出に関する「穀物合意」で見込まれたロシア産農産物や肥料の円滑な輸出について、ロシア側は現時点では具体的な成果を目にしていないと語った。 2022年12月12日, Sputnik 日本

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ヴェルシニン氏によると、ロシアは「国連事務局の努力」を認めており、引き続き食料安全保障を確保するため国連と連携を進めている。同氏はまた、米国とEUは「有言を実行に移し、ロシア産農産物の輸出制限を解除」すべきだと強調。ウクライナ穀物輸出合意の主な項目が完全には履行されていないとあらためて言及した。「穀物合意はアジア、アフリカ、南米などの最貧国を優先とした食料安全保障のスローガンのもとに締結された」にもかかわらず、穀物が向かう先は依然として最も貧しい国ではない。「穀物合意」はロシア、国連、トルコ、ウクライナの4者の協議によって7月末に結ばれた2つの協定。一つはウクライナの黒海沿岸の港からのウクライナ産穀物などの輸出に関する協定で、18日で期限を迎えたが120日間の延長が決まっている。もう一方はロシアと国連の間に結ばれたロシア産食品や肥料の世界市場への輸出に関する協定で、国連はロシア産農産物などへの様々な輸出制限の撤廃に責任をもつとしている。関連記事

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