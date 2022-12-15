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11月の貿易収支は過去最大の赤字、ロシアからの輸入は36.1%増＝財務省

11月の貿易収支は過去最大の赤字、ロシアからの輸入は36.1%増＝財務省

財務省は11月の貿易統計を発表し、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は2兆274億円の赤字となった。エネルギー価格の上昇や円安で輸入額が大きく膨らみ、11月の赤字額としては過去最大。財務省の発表で明らかになった。 2022年12月15日, Sputnik 日本

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ロシアへの輸出は11月、前年比で34.2%減少した。医薬品（115.7％増）と自動車（7.7％）の輸出は増加したものの、それ以外は大きく輸出を減らした。具体的に、パソコン（75％減）、ジェネレーター（48％）、オーディオ・映像機器（76.3％）、バス・トラック（38.8％）、バイク（41,8%）、車の部品（76,2%）などの商品で輸出が減少した。一方、エネルギー価格の上昇や円安で輸入額が大きく膨らみ、ロシアからの輸入は36.1%増加した。関連ニュース

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