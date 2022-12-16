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北朝鮮、新型戦略兵器用固形燃料エンジンの地上実験に成功＝韓国メディア
北朝鮮、新型戦略兵器用固形燃料エンジンの地上実験に成功＝韓国メディア
北朝鮮は「新型戦略兵器システム」用の動力に必要な固形燃料エンジンの実験を地上で行い、これに成功した。韓国の聯合ニュースが北朝鮮メディアを引用して報じた。 2022年12月16日, Sputnik 日本
2022-12-16T08:46+0900
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北朝鮮の朝鮮中央通信によると、「防衛科学アカデミー付属研究所は12月15日早朝、西海（ソヘ）発射場で140トンフォースの動力を持つ、固体燃料を使用した巨大エンジンの実験に成功」したという。実験には金正恩総書記が自ら立ち合い、「新型戦略兵器」は近く完成するとの期待を示した。関連ニュース
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北朝鮮、新型戦略兵器用固形燃料エンジンの地上実験に成功＝韓国メディア
2022年12月16日, 08:46 (更新: 2022年12月16日, 08:48)
北朝鮮は「新型戦略兵器システム」用の動力に必要な固形燃料エンジンの実験を地上で行い、これに成功した。韓国の聯合ニュースが北朝鮮メディアを引用して報じた。
北朝鮮の朝鮮中央通信によると、「防衛科学アカデミー付属研究所は12月15日早朝、西海（ソヘ）発射場で140トンフォースの動力を持つ、固体燃料を使用した巨大エンジンの実験に成功」したという。
実験には金正恩総書記が自ら立ち合い、「新型戦略兵器」は近く完成するとの期待を示した。