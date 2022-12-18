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露ショイグ国防相が特殊作戦地域で軍を視察＝ロシア国防省

露ショイグ国防相が特殊作戦地域で軍を視察＝ロシア国防省

ロシア国防省によると、セルゲイ・ショイグ国防相はロシア南部軍管区を実務訪問し、特殊作戦区域のロシア軍部隊を視察した。 2022年12月18日, Sputnik 日本

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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦

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ロシア国防省は、「ロシア国防相のセルゲイ・ショイグ陸軍将官が南部軍管区を実務訪問し、特殊軍事作戦実施区域の（軍の）部隊を視察した」と発表した。国防省の映像では、ショイグ国防相はヘリコプターで部隊配備地域を飛行し、特殊作戦区域におけるロシア部隊の最前線、防御施設、防衛線を確認している。同省は、ショイグ国防相が最前線で兵士に話しかけ、模範的な職務遂行に感謝したと明らかにした。またショイグ国防相は、部隊の指揮所で、指揮官から作戦地域におけるロシア軍の状況や動きに関する報告を受けた。国防省は「ショイグ国防相は、司令官の聴聞会で、部隊に対する全面的な支援、現場での隊員の収容条件のほか、医療・後方部隊の活動に特に注意を払った」と伝えた。

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