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メッシ選手のSNS投稿、史上最多の「いいね」を獲得

メッシ選手のSNS投稿、史上最多の「いいね」を獲得

アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手（FW）がSNSに投稿した写真が史上最多の「いいね」を獲得した。 2022年12月22日, Sputnik 日本

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先にメッシ選手はカタールで開催されたワールドカップ（W杯）の決勝後に、ワールドカップを手にした写真をSNSに投稿した。現時点でメッシ選手の投稿は7000万以上の「いいね」がついている。メッシ選手の投稿はフィリピン人女性ベラ・ポルシェさんが樹立した6000万「いいね」の記録を上回った。アルゼンチン代表の優勝はこれで3回目、メッシ選手は決勝のフランス戦で最優秀選手に選ばれた。関連ニュース

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