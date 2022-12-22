日本
ゼレンスキー大統領が6兆円相当の追加支援を米議会に呼び掛け、「国際安全保障の強化に使う」
キックオフまでの残り時間を示す公式カウントダウン時計の周りに集まる人々 - Sputnik 日本, 1920, 16.11.2022
FIFAワールドカップ・カタール2022
カタールで11月20日から12月18日まで開催される2022FIFAワールドカップは、今回初めて中東で開催される他、北半球で秋から冬にかけて開催されるのもこれが初となる。
https://sputniknews.jp/20221222/sns-14345470.html
メッシ選手のSNS投稿、史上最多の「いいね」を獲得
メッシ選手のSNS投稿、史上最多の「いいね」を獲得
アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手（FW）がSNSに投稿した写真が史上最多の「いいね」を獲得した。 2022年12月22日, Sputnik 日本
2022-12-22T09:53+0900
2022-12-22T09:53+0900
fifaワールドカップ・カタール2022
スポーツ
サッカー
アルゼンチン
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/13/14306318_0:0:2470:1390_1920x0_80_0_0_b7e163f54e392becf7ffcc7526969583.jpg
先にメッシ選手はカタールで開催されたワールドカップ（W杯）の決勝後に、ワールドカップを手にした写真をSNSに投稿した。現時点でメッシ選手の投稿は7000万以上の「いいね」がついている。メッシ選手の投稿はフィリピン人女性ベラ・ポルシェさんが樹立した6000万「いいね」の記録を上回った。アルゼンチン代表の優勝はこれで3回目、メッシ選手は決勝のフランス戦で最優秀選手に選ばれた。関連ニュース
アルゼンチン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/13/14306318_181:0:2470:1717_1920x0_80_0_0_8cb375c0e7c56bc7619ae8e02df842ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
スポーツ, サッカー, アルゼンチン
スポーツ, サッカー, アルゼンチン

メッシ選手のSNS投稿、史上最多の「いいね」を獲得

2022年12月22日, 09:53
© Sputnik / Grigory Sysoev / メディアバンクへ移行メッシ選手のSNS投稿、史上最多の「いいね」を獲得
メッシ選手のSNS投稿、史上最多の「いいね」を獲得 - Sputnik 日本, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
メディアバンクへ移行
アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手（FW）がSNSに投稿した写真が史上最多の「いいね」を獲得した。
先にメッシ選手はカタールで開催されたワールドカップ（W杯）の決勝後に、ワールドカップを手にした写真をSNSに投稿した。現時点でメッシ選手の投稿は7000万以上の「いいね」がついている。メッシ選手の投稿はフィリピン人女性ベラ・ポルシェさんが樹立した6000万「いいね」の記録を上回った。
アルゼンチン代表の優勝はこれで3回目、メッシ選手は決勝のフランス戦で最優秀選手に選ばれた。
関連ニュース
プーチン大統領、W杯優勝のアルゼンチン代表を祝福　メッシは今後について明言せず
【視点】日本の独・西撃破だけじゃない　政治・社会的サプライズ尽くしのカタールW杯
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала