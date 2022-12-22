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メッシ選手のSNS投稿、史上最多の「いいね」を獲得
メッシ選手のSNS投稿、史上最多の「いいね」を獲得
アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手（FW）がSNSに投稿した写真が史上最多の「いいね」を獲得した。 2022年12月22日, Sputnik 日本
2022-12-22T09:53+0900
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先にメッシ選手はカタールで開催されたワールドカップ（W杯）の決勝後に、ワールドカップを手にした写真をSNSに投稿した。現時点でメッシ選手の投稿は7000万以上の「いいね」がついている。メッシ選手の投稿はフィリピン人女性ベラ・ポルシェさんが樹立した6000万「いいね」の記録を上回った。アルゼンチン代表の優勝はこれで3回目、メッシ選手は決勝のフランス戦で最優秀選手に選ばれた。関連ニュース
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アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手（FW）がSNSに投稿した写真が史上最多の「いいね」を獲得した。
先にメッシ選手はカタールで開催されたワールドカップ（W杯）の決勝後に、ワールドカップを手にした写真をSNSに投稿した。現時点でメッシ選手の投稿は7000万以上の「いいね」がついている。メッシ選手の投稿はフィリピン人女性ベラ・ポルシェさんが樹立した6000万「いいね」の記録を上回った。
アルゼンチン代表の優勝はこれで3回目、メッシ選手は決勝のフランス戦で最優秀選手に選ばれた。