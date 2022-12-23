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北朝鮮、弾道ミサイルとみられるものを発射
https://sputniknews.jp/20221223/14359316.html
北朝鮮、弾道ミサイルとみられるものを発射
北朝鮮、弾道ミサイルとみられるものを発射
日本の防衛省は23日、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。日本の排他的経済水域（EEＺ）の外側に落下したものとみられるという。 2022年12月23日, Sputnik 日本
2022-12-23T16:45+0900
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聯合ニュースは同日、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと報じた。日本の海上保安庁は現場周辺を航行する船舶に対し落下物を発見した場合は近づくことなく通報するよう呼びかけている。
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北朝鮮、弾道ミサイルとみられるものを発射

2022年12月23日, 16:45 (更新: 2022年12月23日, 17:05)
© AFP 2022 / Kim Won Jin弾道ミサイル
弾道ミサイル - Sputnik 日本, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / Kim Won Jin
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日本の防衛省は23日、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。日本の排他的経済水域（EEＺ）の外側に落下したものとみられるという。
聯合ニュースは同日、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと報じた。
日本の海上保安庁は現場周辺を航行する船舶に対し落下物を発見した場合は近づくことなく通報するよう呼びかけている。
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