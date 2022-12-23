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パリ市内で不審者が発砲 死者も
パリ市内で不審者が発砲 死者も
パリ市内で不審者が発砲し、数人の死傷者が出ている模様。 2022年12月23日, Sputnik 日本
2022-12-23T20:29+0900
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災害・事故・事件
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BFMTV が警察内の消息筋からの情報として報じたところによれば、発砲により数人が負傷しており、犯人はすでに逮捕されている。現場はパリ10番街で、犯人は60歳の男。LCIからの追加情報では、2人が死亡、負傷者は4人となった。犯人の動機は現段階では明らかになっていない。関連ニュース
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パリ市内で不審者が発砲 死者も
2022年12月23日, 20:29 (更新: 2022年12月23日, 20:57)
パリ市内で不審者が発砲し、数人の死傷者が出ている模様。
BFMTV が警察内の消息筋からの情報として報じたところによれば、発砲により数人が負傷しており、犯人はすでに逮捕
されている。
LCIからの追加情報
では、2人が死亡、負傷者は4人となった。犯人の動機は現段階では明らかになっていない。