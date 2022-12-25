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クルド人の活動家ら3人を射殺した容疑者が精神病院に入院、パリで数千人のクルド人が暴徒化
クルド人の活動家ら3人を射殺した容疑者が精神病院に入院、パリで数千人のクルド人が暴徒化
仏パリでクルド人の活動家らを標的に発砲事件を起こした男（69）は精神病院に入院させられた。AFP通信が検察の発表を引用して報じた。 2022年12月25日, Sputnik 日本
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この発砲事件ではクルド人の活動家ら3人が射殺されたほか、4人が重軽傷を追った。容疑者の状態を診察した医師によると、男の健康状態が思わしくなく、拘置所での拘束が困難だという。容疑者は、警察による警護のもと、精神病院に搬送された。パリではクルド人を狙ったこの犯行を受け、抗議活動が発生している。この抗議活動には数千人のクルド人が参加したと報じられている。これまで30人以上の警官が負傷し、クルド人11人が拘束された。関連ニュース
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クルド人の活動家ら3人を射殺した容疑者が精神病院に入院、パリで数千人のクルド人が暴徒化

2022年12月25日, 08:10 (更新: 2022年12月25日, 08:27)
© AFP 2022 / Loic Venanceクルド人の活動家ら3人を射殺した容疑者が精神病院に入院、パリで大規模抗議活動が発生
クルド人の活動家ら3人を射殺した容疑者が精神病院に入院、パリで大規模抗議活動が発生 - Sputnik 日本, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / Loic Venance
仏パリでクルド人の活動家らを標的に発砲事件を起こした男（69）は精神病院に入院させられた。AFP通信が検察の発表を引用して報じた。
この発砲事件ではクルド人の活動家ら3人が射殺されたほか、4人が重軽傷を追った。容疑者の状態を診察した医師によると、男の健康状態が思わしくなく、拘置所での拘束が困難だという。容疑者は、警察による警護のもと、精神病院に搬送された。
パリではクルド人を狙ったこの犯行を受け、抗議活動が発生している。
この抗議活動には数千人のクルド人が参加したと報じられている。
これまで30人以上の警官が負傷し、クルド人11人が拘束された。
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