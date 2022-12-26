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トランプ氏がクリスマスメッセージを発表、「急進左派的マルクス主義者」と「知遅れの民主党員」にも幸せを祈る
トランプ氏がクリスマスメッセージを発表、「急進左派的マルクス主義者」と「知遅れの民主党員」にも幸せを祈る
ドナルド・トランプ元大統領はクリスマスメッセージの中で民主党を「急進左派的マルクス主義者の集まり」と呼び、米国を崩壊させることが目的だと主張したほか、ジョー・バイデン大統領を「知遅れ」と罵った。 2022年12月26日, Sputnik 日本
2022-12-26T10:39+0900
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トランプ元大統領は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に次の文面を投稿した。また、トランプ氏は司法省を「不当省」と揶揄した上で祝福し、博愛精神を表明した。関連ニュース
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トランプ氏がクリスマスメッセージを発表、「急進左派的マルクス主義者」と「知遅れの民主党員」にも幸せを祈る
2022年12月26日, 10:39 (更新: 2022年12月26日, 10:40)
ドナルド・トランプ元大統領はクリスマスメッセージの中で民主党を「急進左派的マルクス主義者の集まり」と呼び、米国を崩壊させることが目的だと主張したほか、ジョー・バイデン大統領を「知遅れ」と罵った。
トランプ元大統領は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に次の文面を投稿した。
「皆さんにメリークリスマス。私たちの国を崩壊させようと企む急進左派的マルクス主義者の皆さんもメリークリスマス。不当に捜査を行い、社会主義者と腐敗メディアに金を支払い、輝かしく、慧眼で、米国を愛するドナルド・トランプに対する勝利をつかませるべく、知的に遅れた民主党員の躍進を支援する連邦捜査局にもメリークリスマス！」
また、トランプ氏は司法省を「不当省」と揶揄した上で祝福し、博愛精神を表明した。