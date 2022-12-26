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世界最長のスケートリンクが露ノボシビルスクに誕生
世界最長のスケートリンクが露ノボシビルスクに誕生
ロシア各地からサンタクロースがシベリアの中心都市ノボシビルスクを訪れ、川沿いに設置された世界最長のスケートリンクの開幕式に参加した。スプートニク通信の特派員が現場から伝えた。 2022年12月26日, Sputnik 日本
2022-12-26T12:22+0900
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シベリアを流れるオビ川沿いに設置されたスケートリンクの長さは1300m、川の水を数十トン放水して用意されたという。開幕式にはロシア版のギネス認定団体、InterRecordの職員も出席し、レコードブックをノボシビルスクのアナトリー・ロコチ市長に手渡した。関連ニュース
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世界最長のスケートリンクが露ノボシビルスクに誕生

2022年12月26日, 12:22 (更新: 2022年12月26日, 12:47)
© Depositphotos.com / Sibstock世界最長のスケートリンクが露ノボシビルスクに誕生
世界最長のスケートリンクが露ノボシビルスクに誕生 - Sputnik 日本, 1920, 26.12.2022
© Depositphotos.com / Sibstock
ロシア各地からサンタクロースがシベリアの中心都市ノボシビルスクを訪れ、川沿いに設置された世界最長のスケートリンクの開幕式に参加した。スプートニク通信の特派員が現場から伝えた。
シベリアを流れるオビ川沿いに設置されたスケートリンクの長さは1300m、川の水を数十トン放水して用意されたという。
開幕式にはロシア版のギネス認定団体、InterRecordの職員も出席し、レコードブックをノボシビルスクのアナトリー・ロコチ市長に手渡した。
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