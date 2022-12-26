世界最長のスケートリンクが露ノボシビルスクに誕生
2022年12月26日, 12:22 (更新: 2022年12月26日, 12:47)
© Depositphotos.com / Sibstock世界最長のスケートリンクが露ノボシビルスクに誕生
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ロシア各地からサンタクロースがシベリアの中心都市ノボシビルスクを訪れ、川沿いに設置された世界最長のスケートリンクの開幕式に参加した。スプートニク通信の特派員が現場から伝えた。
シベリアを流れるオビ川沿いに設置されたスケートリンクの長さは1300m、川の水を数十トン放水して用意されたという。
В Новосибирске заливают самый длинный каток в стране. Показываем пять кадров с Михайловской набережной: https://t.co/23SWvpqlzS pic.twitter.com/PbWb6SQs9b— KP.RU Новосибирск (@onlinenskkpru) December 19, 2022
開幕式にはロシア版のギネス認定団体、InterRecordの職員も出席し、レコードブックをノボシビルスクのアナトリー・ロコチ市長に手渡した。
«Новый рекорд!»: в Новосибирске на Михайловской набережной открыли самый длинный в России катокhttps://t.co/rRjSNTe1v0#Новосибирск pic.twitter.com/ybIcvCIK6q— Новости Новосибирска (@novosibknews777) December 25, 2022
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