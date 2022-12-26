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日本 自民党の世耕氏が台湾訪問 行政院長と会談 「日台関係発展させる」
日本 自民党の世耕氏が台湾訪問 行政院長と会談 「日台関係発展させる」
日本の与党・自民党の世耕弘成参院幹事長が26日、台湾を訪問した。首相にあたる行政院長の蘇貞昌氏と会談し、日台関係を発展させていく決意を強調した。日本のマスコミが報じた。 2022年12月26日, Sputnik 日本
2022-12-26T22:15+0900
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世耕氏は安倍派の参院議員を率いて台湾を訪問した。28日には蔡英文総統と会談する予定。これに先立ち、世耕氏は日台企業の交流組織「三三企業交流会」の幹部と懇談し、半導体の供給網などについて意見を交わした。自民党の萩生田光一政調会長も今月上旬に訪台した。世耕氏と萩生田氏はいずれも自民党安倍派に所属している。
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日本 自民党の世耕氏が台湾訪問 行政院長と会談 「日台関係発展させる」
日本の与党・自民党の世耕弘成参院幹事長が26日、台湾を訪問した。首相にあたる行政院長の蘇貞昌氏と会談し、日台関係を発展させていく決意を強調した。日本のマスコミが報じた。
世耕氏は会談で「安倍元総理のご遺志を継いで、日台関係をさらに発展させていかなければならないという決意を強く持っている」と述べた。
世耕氏は安倍派の参院議員を率いて台湾を訪問した。28日には蔡英文総統と会談
する予定。
これに先立ち、世耕氏は日台企業の交流組織「三三企業交流会」の幹部と懇談し、半導体の供給網などについて意見を交わした。
自民党の萩生田光一政調会長も今月上旬に訪台
した。世耕氏と萩生田氏はいずれも自民党安倍派に所属している。