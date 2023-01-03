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クリル諸島でM5.6の地震発生
クリル諸島でM5.6の地震発生
クリル諸島でマグニチュード5.6の地震が発生した。ロシア科学アカデミー地球物理学部門カムチャッカ支部が発表した。 2023年1月3日, Sputnik 日本
2023-01-03T09:40+0900
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ロシア
地震
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揺れは現地時間5時22分（日本時間3時22分）に発生。震源地はシムシル島から南西に128キロの地点、震源の深さは71キロ。この地震による津波警報は発令されていない。
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クリル諸島でM5.6の地震発生
クリル諸島でマグニチュード5.6の地震が発生した。ロシア科学アカデミー地球物理学部門カムチャッカ支部が発表した。
揺れは現地時間5時22分（日本時間3時22分）に発生。震源地はシムシル島から南西に128キロの地点、震源の深さは71キロ。