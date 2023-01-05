https://sputniknews.jp/20230105/14479353.html
オーストラリア、米国から多連装ロケット砲「ハイマース」購入へ
オーストラリア、米国から多連装ロケット砲「ハイマース」購入へ
ABCニュースは、オーストラリアが2026年までに米国から多連装ロケット砲「ハイマース（HIMARS）」を購入すると報じた。 2023年1月5日, Sputnik 日本
2023-01-05T16:22+0900
2023-01-05T16:22+0900
2023-01-05T16:22+0900
オーストラリア
米国
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/08/18/12624686_0:205:3083:1939_1920x0_80_0_0_87095161a171c85ef85c70935413ab15.jpg
報道によると、オーストラリア政府は来年ノルウェー製の対艦ミサイル「ナーヴァル・ストライク･ミサイル（NSM）」を購入することでも合意した。政府によると、購入総額は6億8150万ドル（約901億円）から13億6000万ドル（約1802億円）。オーストラリアン紙は昨年12月末、オーストラリア政府は中国のアジア太平洋地域での活動が活発化しているのを背景にオーストラリアの北部地域を守るために新たなミサイルシステムを構築する可能性を検討していると報じた。関連ニュース
オーストラリア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/08/18/12624686_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_4c14eb9b388d8b018b03c9cc578868ff.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
オーストラリア, 米国, 軍事
オーストラリア、米国から多連装ロケット砲「ハイマース」購入へ
ABCニュースは、オーストラリアが2026年までに米国から多連装ロケット砲「ハイマース（HIMARS）」を購入すると報じた。
報道によると、オーストラリア政府は来年ノルウェー製の対艦ミサイル「ナーヴァル・ストライク･ミサイル（NSM）」を購入することでも合意した。
ABCニュースは「オーストラリア軍は米国製のハイマース購入によって前例のない長距離攻撃能力を取得する（中略）アルバニージー首相率いる政府は2026年までにトラック搭載型の多連装ロケット砲20基を購入する合意も結んだ」と報じた。
政府によると、購入総額は6億8150万ドル（約901億円）から13億6000万ドル（約1802億円）。
オーストラリアン紙は昨年12月末、オーストラリア政府は中国のアジア太平洋地域での活動が活発化しているのを背景にオーストラリアの北部地域を守るために新たなミサイルシステムを構築する可能性を検討していると報じた。