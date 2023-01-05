プーチン大統領、トルコのエルドアン大統領と電話会談

「エルドアン大統領は、テロ組織PKK/PYD/YPG (トルコで禁止されているクルド労働者党) をトルコの国境地域、特に (編注：シリアの) テル・リファットやマンビジから一掃するための具体的な措置を講じる必要があると強調し、政権は建設的であるべきであり、シリアで具体的な結果を達成するために政治プロセスにおいてある種の措置を講じるべきだと述べた」