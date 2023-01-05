https://sputniknews.jp/20230105/14482173.html
プーチン大統領、トルコのエルドアン大統領と電話会談
プーチン大統領、トルコのエルドアン大統領と電話会談
トルコ大統領府は、同国のエルドアン大統領がロシアのプーチン大統領と電話会談し、二国間関係やウクライナ情勢、シリア危機について議論したと発表した。 2023年1月5日, Sputnik 日本
2023-01-05T20:19+0900
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また会談では、ロシアとウクライナに関連するテーマやシリア危機にも触れられたという。関連ニュース
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ウラジーミル・プーチン, レジェップ・エルドアン, ロシア, トルコ, 政治
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プーチン大統領、トルコのエルドアン大統領と電話会談
トルコ大統領府は、同国のエルドアン大統領がロシアのプーチン大統領と電話会談し、二国間関係やウクライナ情勢、シリア危機について議論したと発表した。
トルコ大統領府は「エルドアン大統領は会談で、アンカラがトルコに天然ガスセンターを設けるためのインフラを強化し、さらにその強化を継続していることや、トルコ側が『ロードマップ』の完成とそれをできるだけ早く実現するための具体的な措置を講じることを目指している旨述べた」と発表した。
また会談では、ロシアとウクライナに関連するテーマやシリア危機にも触れられたという。
「エルドアン大統領は、テロ組織PKK/PYD/YPG (トルコで禁止されているクルド労働者党) をトルコの国境地域、特に (編注：シリアの) テル・リファットやマンビジから一掃するための具体的な措置を講じる必要があると強調し、政権は建設的であるべきであり、シリアで具体的な結果を達成するために政治プロセスにおいてある種の措置を講じるべきだと述べた」