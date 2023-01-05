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ソマリアでテロ発生、35人が死亡

ソマリアでテロ発生、35人が死亡

ソマリア中心部のヒーラーン州では2台の自動車を使用したテロが発生し、35人の死亡が確認された。ロイター通信が警察の発表を引用して報じた。 2023年1月5日, Sputnik 日本

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ソマリアでは現地時間の4日朝に自爆テロが起こった。現地紙によると、イスラム主義組織「アル・シャバブ」が犯行声明を発表しているという。このテロ組織はソマリアを中心に活動しており、国際テロ組織「アルカイダ」との繋がりが指摘されている。アル・シャバブはソマリア政府に武力攻撃を展開し、国連の人道活動を妨害している。米国は定期的に同組織の拠点に空爆を行っている。関連ニュース

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