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軽戦車の供与を決めたフランスは一線を越えた＝英紙
軽戦車の供与を決めたフランスは一線を越えた＝英紙
フランスのエマニュエル・マクロン大統領は軽戦車（六輪の偵察戦闘車・装輪装甲車AMX-10RC）を含む新たな軍事支援をウクライナに表明し、これにより軍事的タブーを破り、レッドラインを超えた。英紙テレグラフが報じた。 2023年1月8日, Sputnik 日本
2023-01-08T09:46+0900
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報道によると、フランスが装甲車をウクライナに供与するとは考えられていなかったものの、大胆に立場を変化させ、最初に決定を下した国になったという。この決定によりフランスは軍事支援の規模で英国を追い抜き、米国に次ぐ支援国となった。テレグラフは次のように報じている。テレグラフ紙によると、マクロン大統領はこの供与により、 ロシア側との交渉をもはや信じていないことを示しているという。関連ニュース
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軽戦車の供与を決めたフランスは一線を越えた＝英紙

2023年1月8日, 09:46 (更新: 2023年1月8日, 09:48)
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軽戦車の供与を決めたフランスは一線を越えた＝英紙 - Sputnik 日本, 1920, 08.01.2023
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フランスのエマニュエル・マクロン大統領は軽戦車（六輪の偵察戦闘車・装輪装甲車AMX-10RC）を含む新たな軍事支援をウクライナに表明し、これにより軍事的タブーを破り、レッドラインを超えた。英紙テレグラフが報じた。
報道によると、フランスが装甲車をウクライナに供与するとは考えられていなかったものの、大胆に立場を変化させ、最初に決定を下した国になったという。
この決定によりフランスは軍事支援の規模で英国を追い抜き、米国に次ぐ支援国となった。テレグラフは次のように報じている。

「マクロンはついにとっておきの兵器をウクライナ大統領に供与することに同意した。このプレゼントにより、フランスはウクライナに戦車を供与することを表明した最初の国となり、レッドラインは越えられ、軍事的タブーは破られた」

テレグラフ紙によると、マクロン大統領はこの供与により、 ロシア側との交渉をもはや信じていないことを示しているという。
アメリカ軍事 - Sputnik 日本, 1920, 07.01.2023
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