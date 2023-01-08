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中国南東部の江西省で交通事故、17人死亡
中国南東部の江西省で交通事故、17人死亡
中国南東部江西省で起こった事故で、少なくとも17人が死亡したほか、22人が負傷した。地元政府の発表を引用して CGTNテレビが報じた。 2023年1月8日, Sputnik 日本
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事故は江西省南昌地区で現地時間の8日に発生した。事故の原因はまだ明らかになっていない。関連ニュース
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中国南東部の江西省で交通事故、17人死亡

2023年1月8日, 12:05 (更新: 2023年1月8日, 12:06)
© AP Photo / Greg Baker中国南東部の江西省で交通事故、17人死亡
中国南東部の江西省で交通事故、17人死亡 - Sputnik 日本, 1920, 08.01.2023
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中国南東部江西省で起こった事故で、少なくとも17人が死亡したほか、22人が負傷した。地元政府の発表を引用して CGTNテレビが報じた。
事故は江西省南昌地区で現地時間の8日に発生した。
事故の原因はまだ明らかになっていない。
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