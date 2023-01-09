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ロシア北極地域で小型機不時着 死者の情報も
ロシア北極地域で小型機不時着 死者の情報も
ロシア北極地域のネネツ自治管区で9日、小型航空機「アントーノフAn-2」が不時着した。乗客・乗員12人のうち、2人が死亡したという情報もある。ロシア非常事態省が発表した。 2023年1月9日, Sputnik 日本
2023-01-09T23:05+0900
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同省の発表によると、不時着したのは現地時間午後3時15分（日本時間午後9時15分）ごろで、バレンツ海に近いカラタイカという居住地から約10キロの地点。乗客とは電話で連絡が取れているというが、暫定情報として2人が死亡、残りの10人がけがをしたという。同省は不時着にヘリコプターと雪上車を派遣して遭難者の救助にあたっている。
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ロシア北極地域で小型機不時着 死者の情報も
2023年1月9日, 23:05 (更新: 2023年1月9日, 23:08)
ロシア北極地域のネネツ自治管区で9日、小型航空機「アントーノフAn-2」が不時着した。乗客・乗員12人のうち、2人が死亡したという情報もある。ロシア非常事態省が発表した。
同省の発表によると、不時着したのは現地時間午後3時15分（日本時間午後9時15分）ごろで、バレンツ海に近いカラタイカという居住地から約10キロの地点。乗客とは電話で連絡が取れているというが、暫定情報として2人が死亡、残りの10人がけがをしたという。
同省は不時着にヘリコプターと雪上車を派遣して遭難者の救助にあたっている。