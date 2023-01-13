https://sputniknews.jp/20230113/14557200.html

核兵器の配備又は開発目指す韓国に国連が警鐘鳴らす、朝鮮半島の非核化目指せ

核兵器の配備又は開発目指す韓国に国連が警鐘鳴らす、朝鮮半島の非核化目指せ

国連のステファン・ドゥジャリク報道官は韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が核兵器を配備する可能性について言及したことをコメントした中で、朝鮮半島の非核化を実現するよう関係国に呼びかけた。 2023年1月13日, Sputnik 日本

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報道官は記者団に対し、「我々は朝鮮半島が非核化されることを目撃したい、我々は検証可能な非核化を目撃したい」とコメントした。韓国の尹大統領は仮に北朝鮮による挑発行為が悪化する場合、国内に核兵器を配備するか、自国で核兵器を開発して配備すると表明した。尹大統領によると、韓国の科学技術力をもってすれば核兵器は「迅速に」開発可能だという。関連記事

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